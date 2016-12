Justin Bieber barcolla in carcere

15:11 - Spuntano in Rete nuove immagini di Justin Bieber in carcere dopo l'arresto del 23 gennaio scorso. La guardia fa fare alla popstar semplici esercizi - come camminare su una linea retta - per capire se è sotto effetto dell'alcol. In effetti Justin barcolla diverse volte, sempre con aria strafottente.

Ci sono altri spezzoni del video in cui Bieber fa la pipì per il campione del test dell'alcol, che però è stato censurato, e poi mentre fa flessioni in cella per scaricare la tensione.