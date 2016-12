2 settembre 2014 Justin Bieber arrestato in Canada per aggressione e guida pericolosa Poi il cantante è stato rimesso in libertà con l'impegno di presentarsi all'udienza del 29 settembre Tweet google 0 Invia ad un amico

16:20 - E' più forte di lui e anche questa volta è finito nel mirino della polizia. Justin Bieber è stato arrestato per aggressione e guida pericolosa dopo che la sua auto ha tamponato un furgone in Canada. L'incidente, riferisce la Cnn, è avvenuto venerdì scorso a Perth County. Bieber, già incriminato per aggressione a Toronto, è stato rimesso in libertà con l'impegno di presentarsi all'udienza che si terrà nel tribunale di Stratford il 29 settembre.

"Le prime indagini rivelano che Bieber e l'altro conducente hanno litigato, venendo anche alle mani, dopo il tamponamento", ha detto il portavoce della polizia dell'Ontario Kees Wijnands, mentre l'entourage del cantante non ha voluto rilasciare commenti.