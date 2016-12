Justin Bieber arrestato a Miami

19:03 - Justin Bieber è stato arrestato dalla polizia di Miami perché positivo al test dell'alcol, coinvolto in corse clandestine e resistenza a pubblico ufficiale. Il cantante è stato 'pizzicato' mentre guidava ad alta velocità a bordo di una Lamborghini gialla. Fonti vicine alla polizia, interpellate dal sito Tmz, affermano che Justin fosse coinvolto in quel momento in corse clandestine. Ad aggravare il tutto c'è la patente scaduta.

Bieber al dipartimento di polizia si è sottoposto ad ulteriori test per misurare con maggiore precisione il suo livello di alcol nel sangue. Il cantante è stato poi condotto in carcere, dopo aver posato sorridente per le foto segnaletiche. Il giudice stabilirà la cauzione per l'eventuale rilascio e la palla passerà in mano agli avvocati. La sua pena potrebbe anche essere trasformata in un programma di recupero prevista dallo stato della Florida per chi è arrestato per la prima volta.

Justin aveva appena lasciato un club dove aveva passato una serata a base di musica e qualche bicchiere di troppo, mettendosi alla guida della macchina affittata per l'occasione, accompagnato da un'amica, una modella. I poliziotti hanno intercettato in un quartiere residenziale l'auto che sfrecciava a quasi 100 km/h, oltrepassando di molto i limiti di velocità fissati a 50 km/h. Da qui il fermo e l'arresto.



Secondo il rapporto della polizia, quando Bieber è stato fermato puzzava di alcol e gli occhi erano "iniettati di sangue" con uno sguardo stupito. Il cantante ha urlato ai poliziotti "Perché ca..o state facendo questo, che ca..o ho fatto? Perché mi avete fermato?". Quando un agente ha chiesto a Bieber di scendere dalla macchina per verbalizzare, la risposta è stata: "Non ho nessuna intenzione di farlo, perché ce l'hai con me di che ca..o si tratta?". Quando poi è sceso dalla macchina, Justin aveva le mani in tasca. A quel punto il poliziotto gli ha ordinato di mettere le mani sulla macchina e Bieber ha imprecato contro.



Una volta condotto alla stazione di polizia, la star della musica ha ammesso agli agenti di aver fumato marijuana e di aver ingerito pillole eccitanti prima di mettersi alla guida.