Justin Bieber a nudo tra tatuaggi e unghie sporche

13:03 - Justin Bieber che mostra i tatuaggi, si alza la maglietta, abbassa i pantaloni. Le unghie sporche, il viso al naturale con i brufoli tipici degli adolescenti. Dopo l'arresto e i precedenti video sul bad boy della musica internazionale, arrivano anche le foto. Che mettono a nudo l'idolo delle teenager, che però non potranno vedere le parti intime, perché la polizia le ha censurate. Ancora per quanto?

Ci sono infatti dei video, nel bagno di una stazione di polizia di Miami il 23 gennaio 2014, in cui il cantante si sottopone al test delle urine, con le parti intime ben documentate. Ma per adesso le registrazioni, proprio per il diritto alla privacy, sono state oscurate. L'arresto è avvenuto per guida in stato di ebrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, patente scaduta e resistenza a pubblico ufficiale. Ora Justin è in attesa del processo, i fan di nuove foto.