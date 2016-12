Julie Gayet, nomination ai César

18:59 - Dopo l'affaire Hollande, la carriera di Julie Gayet sta decollando. Nel pieno dello scandalo, infatti, la presunta amante del presidente francese è diventata testimonial di un famoso marchio di moda e adesso ha ottenuto una nomination come miglior attrice non protagonista ai César, gli Oscar del cinema francese, per il film "Quai d'Orsay" di Bertrand Tavernier.

Nella pellicola, tratta dal fumetto di Abel Lanzac dallo stesso titolo, la 41enne Gayet veste i panni di uno dei membri dell'ufficio del ministro degli Esteri, interpretato da Thierry Lhermitte. In realtà non è la prima volta che la Gayet viene nominata o addirittura premiata: nel 1997 infatti la bella attrice ha conquistato la statuetta del "Romy Schneider" interpretando una prostituta tossicodipendente in "Sélect Hôtel". Adesso vincerà anche il César?