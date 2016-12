Jude Law ubriaco in un pub

14:48 - Capita anche alle star di Hollywood una serata sbagliata. E' il caso del bel tenebroso Jude Law, che è stato pizzicato in un pub di Budapest completamente ubriaco. Barcollante, prima ha osannato "l'importanza del martedì", poi ci ha provato con la biondina coniglietta di "Playboy" Linda Zimany che però gli ha negato un bacio. Insomma, il "Casanova" non ci ha fatto una bella figura anche perché è stato ripreso e il video è subito finito in Rete su "OXOX".

Law si trova nella città ungherese perché sta girando il nuovo film "Spy" e dopo le riprese ha deciso di passare una notte da bad boy. "Martedì è il nuovo venerdì, martedì è una buona notte, martedì è la serata migliore di sempre", ha delirato. Poi l'attore 41enne, ex di Sienna Miller, si è avvicinato alla bella modella e ha tentato di baciarla. Senza però riuscirci. Così è arrivato in soccorso un suo amico che lo ha portato via. E Law ha annuito: "Meglio vedersi domani. Sì, domani sera ci proveremo". Chissà...