Jon Turteltaub: "Mai amato un copione come quello di Last Vegas"

12:35 - "Non mi è mai piaciuta così tanto una sceneggiatura", racconta Jon Turteltaub a proposito del suo film "Last Vegas". In uscita nelle sale il 23 gennaio, in esclusiva su Tgcom24 l'intervista del regista che racconta come ci si sente a dirigere quattro premi Oscar che non avevamo mai lavorato insieme. "Ci siamo chiesti come fosse possibile. Forse perché nessuno poteva permettersi di pagarli" ha ironizzato Turteltaub.

Per la prima volta insieme sul grande schermo Robert De Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas e Kelvin Kline, interpretano quattro amici che, in occasione dell'addio al celibato dello scapolo d'oro del gruppo, decidono di festeggiare con un viaggio a Las Vegas. Ad interpretare Billy, latin lover incallito che ha finalmente deciso di sposare la sua compagna, è Michael Douglas, affascinante e pieno di charme come sempre. "Michael è quello più simile al suo personaggio - ha spiegato Jon Turteltaub - Dinamico, molto sicuro di sé, di successo... Molto bravo con le donne! Ci volevano sex appeal e carisma...".



Insieme nella capitale del divertimento e dell'eccesso, la loro amicizia verrà messa a dura prova. Tra gli sbalzi d'umore di uno scorbutico De Niro e la stravaganza di Freeman, il film porta i protagonisti ad uno scontro con la realtà dei fatti: non sono più i giovani di una volta. A conti fatti però, qualcosa da dare alla città del divertimento ce l'hanno ancora...