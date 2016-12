Johnny Deep è davvero irriconoscibile

15:13 - Stempiato, denti storti, con la pancia. Johnny Deep è decisamente il sex symbol più ambito di Hollywood eppure per esigenze di copione è diventato irriconoscibile. Eccolo infatti sul set del nuovo film "Black Mass" con un look insolito. Che rischia davvero di far crollare un mito. Ma alla sua fidanzata Amber Heard che lo va a trovare durante le riprese piace anche così.

D'altronde il bello e tenebroso attore interpreta un boss e per calarsi perfettamente nella parte non ha esitato a trasformarsi. Depp, diretto da Scott Cooper, è infatti Whitey Bulger, gangster di Boston e ricercato numero uno dell'FBI negli Anni Settanta. Il film uscirà l'8 settembre del 2015. Forse per quella data Johnny sarà anche già sposato visto che qualche mese al dito della bellissima Amber è comparso un costoso anello di fidanzamento.