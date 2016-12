John Travolta: "Mi piacerebbe essere il cattivo di James Bond"

11:35 - Nel prossimo film James Bond potrebbe avere un nemico di tutto rispetto: John Travolta. L'attore ha infatti confessato di essere interessato a vestire i panni di antagonista nella saga dell'agente 007. "Mi piacerebbe molto - ha dichiarato al Telegraph - Per il prossimo film stanno cercando un cattivo diverso dai precedenti. Ho parlato con Barbara Broccoli (produttrice della saga ndr.) e l'idea le è piaciuta, sarebbe fantastico".

Dopo la morte del figlio Jett, scomparso nel 2009 all'età di 16 anni, Travolta si è staccato dai ruoli comici e romantici, esplorando personaggi più oscuri e problematici. Ne prossimi mesi l'attore apparirà infatti sul grande schermo con il drammatico "The Forger", in cui interpreta un uomo che corre in soccorso del padre evaso, e sarà il boss italo-americano John Gotti nel film-biopic "Gotti: In the Shadow of My Father" la cui uscita è prevista per il 2015.