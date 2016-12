John Frusciante lancia il cd nello spazio

10:15 - Di solito gli artisti pochi giorni prima del lancio del disco fanno ascoltare i brani ad amici, parenti o addetti ai lavori. John Frusciante, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, ha deciso di far ascoltare il nuovo cd "Enclosure" allo spazio! I brani inediti della nuova fatica discografica, in uscita il 7 aprile, sono stati lanciati dal deserto californiano sabato scorso.

Gli ingegneri hanno inserito i file musicali dentro il missile Interorbital Systems' NEPTUNE Modular Rocket che poi è stato trasportato in mezzo al deserto e lanciato. Il satellite, passando sopra alcune aree geografiche del globo terrestre, lancia dei segnali che vengono captati dal cellulare, grazie all'app gratuita Sat-JF14. In questo modo sarà possibile ascoltare sulla terraferma il nuovo disco di Frusciante.