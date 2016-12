Joan As Police Woman, per la rocker un ritorno davvero... classico

08:44 - Torna, a due anni di distanza dal successo del precedente "The Deep Field", Joan As Police Woman. Il nuovo album, in uscita l'11 marzo, si intitola "The Classic" e classico in effetti lo è, nel suo guardare a stili musicali degli anni 50 e 60, come il soul e il doo-wop. Un lavoro sorprendente sotto la superficie del quale si riconosce l'inconfondibile stile dell'artista americana.

Per chi ha imparato ad amarla da tempo l'impato potrebbe essere uno shock, come già la title track, pubblicata come primo singolo, aveva fatto intuire. Difficile riconosere sotto quegli arrangiamenti soul, dietro ai fiati imponenti, ai cori alla Platters, la Joan Wasser (questo il suo vero nome) del passato più o meno recente. Ma, al di là del potere apprezzare comunque una veste di grande qualità, grattando sotto la superficie emerge comunque la solita compositrice di grande intensità e raffinatezza.



Come si è potuto cogliere in occasione dello showcase di presentazione svoltosi qualche settimana fa nella cornice fascinosa del Trussardi Cafe di Milano, tra una selva di piante e lampade. Di fronte a una piccola folla rapita, la cantante ha presentato alcuni dei nuovi brani in una versione ridotta all'osso, piano e voce, facendoli brillare di un'intensita che al primo ascolto su disco può sfuggire.



Dal 2004, data di pubblicazione del primo Ep autoprodotto, a oggi, l'ex compagna di Jeff Buckley e già collaboratrice in qualità di multistrumentista di Lou Reed, Joseph Arthur (che qui compare in alcuni cori) e Rufus Wainwright, è cresciuta e ha allargato il raggio d'azione del suo percorso artistico.



Lei ha dichiarato di essere "nel momento più bello" della sua vita e che questo disco ne è la dimostrazione. Sicuramente Joan ha proseguito sulla linea ispiratrice del precedente "The Deep Field" (che aveva partorito uno straordinario singolo come "The Magic"), premendo però nettamente sull'acceleratore. La tensione del suo cantato si mescola qui a un senso di libertà e una gioiosa energia (anche se non mancano momenti più intimi), per lei fin qui inedita.



Joan As Police Woman sarà in tour in Italia per quattro date, il 10 aprile a Milano (Teatro Franco Parenti), l'11 a Ravenna (Bronson), il 12 a Firenze (Viper Theatre) e il 13 a Roma (Auditorium Parco della Musica).