Jessica Simpson, bacio lesbo a tre

10:34 - La cantante Jessica Simpson è raggiante. Per festeggiare i risultati della sua dieta ha deciso di chiamare le amiche l'attrice Odette Annable e la collega Stephenie Pearson per una sera ad alto tasso erotico. Tacchi a spillo, vestito provocante e tanta voglia di far follie. Jessica si è lanciata in un bacio saffico a tre con un commento ammiccante: "Fuori con le ragazze mentre i nostri compagni stanno a guardare".