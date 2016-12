12 settembre 2014 Jessica Rabbit? Grassa e alcolizzata, ecco "dove sono ora" i miti (decaduti) dei cartoon Un artista londinese, Steve Cutts, ha provato a immaginare come sarebbero oggi i personaggi preferiti dei cartoni ormai lontani dai riflettori: sfatti, invecchiati e dimenticati dal pubblico Tweet google 0 Invia ad un amico

12:53 - Gli eroi e le eroine dei cartoni animati invecchiati, sfatti e ormai lontani dal successo. E' così che ha provato a immaginare alcuni personaggi come Roger e Jessica Rabbit, He-Man o i Puffi, Steve Cutts, un artista londinese specializzato in animazione e illustrazione. Ecco quindi He-Man pelato e ingrassato, Jessica sfatta e impegnata a bere una birra via l'altra e i Puffi a fare gli operai, con rughe e barba incolta.

Cutts non ha avuto pietà per nessuno. Come molti personaggi reali che, dopo avere ottenuto fama e ricchezza da giovani, si sono poi lasciati andare, lo stesso è stato immaginato per i cartoon. Se la splendida Jessica Rabbit è immaginata sfatta e impegnata a scolarsi birre sul divano accanto a un Roger Rabbit che fuma una sigaretta via l'altra con sguardo intristito, He-Man sembra spassarsela a bordo piscina, ma con la chioma fluente che ha lasciato spazio a una calvizie incipiente e gli addominali che sono ormai sepolti in un ventre prominente.



Il suo nemico storico Skeletor lavora in un call-center, mentre l gatto Garfield è diventato talmente grasso da aver bisogno un montacarichi per spostarsi, mentre i Puffi fanno gli operai in una strada che vede un ispettore Gadget con sguardo liquido e arrossato tipico degli alcolizzati, un Duffy operatore ecologico, Charlie Brown vendere kebab e Popeye passeggiare con un deambulatore al quale appoggia le braccia con i muscoli ormai cadenti.

Where Are They Now? from Steve Cutts on Vimeo.