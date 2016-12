Jessica Alba supera la prova costume

10:48 - Jessica Alba è pronta a sbarcare al cinema con il sequel del film cult "Sin City" del 2005. "Una donna per cui uccidere" arriverà nelle sale Usa il 22 agosto mentre in Italia bisognerà aspettare il primo ottobre. L'attrice sarà la sensuale sirena Nancy e per presentare la pellicola ha posato in bikini più sexy che mai per l'edizione inglese del mensile GQ.

"In questo nuovo capitolo del film c'è molto più di me - spiega l'attrice -, c'è anche tanta danza ma è collegata alla storia del mio personaggio. Nancy è alcolizzata ed è confusa, depressa e arrabbiata, la danza la aiuta a riflettere su se stessa".



In posa con un costume mozzafiato sin dalla copertina della rivista inglese, Jessica confessa: "Del mio corpo mi piace la pancia, le mie gambe non sono un granché ma posso migliorarle. Gli uomini invece non dovrebbero indossare costumi troppo stretti né magliettine aderenti". Se volete far perdere la testa a Jessica, siete avvisati: solo costumi larghi a pantaloncino.