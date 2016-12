Jessica Alba, bikini selvaggio tra le rocce

13:52 - Ad agosto Jessica Alba tornerà nei cinema americani nei panni della sensuale stripper Nancy per "Sin City 2 - Una donna per cui uccidere" di Robert Rodriguez e Frank Miller, a nove anni di distanza dal primo capitolo. Nell'attesa di far sognare sul grande schermo, l'attrice si è guadagnata la copertina di "Maxim", posando in un bikini sexy e selvaggio davanti all'obiettivo del fotografo Cliff Watts.

In "Sin City 2 - Una donna per cui uccidere" - che uscirà in Italia ad ottobre - la Alba torna a (s)vestire i panni della spogliarellista Nancy Callahan, in cerca di vendetta dopo che il suo benefattore John Hartigan (Bruce Willis) si è sacrificato per lei.



Proprio in questi giorni è stato presentato alla convention Comic-Con di San Diego il trailer ufficiale del film che presenta non poche sorprese, a partire dal cameo di Lady Gaga. Dopo aver collaborato con Rodriguez sul set di "Machete Kills" nel 2013 la popstar ci ha preso gusto ed è tornata a lavorare per lui anche in "Sin City 2", dove interpreta la cameriera di una tavola calda.



La conferma è arrivata via social da Lady Gaga in persona che ha commentato entusiasta: "E' vero! Sarò in Sin City 2: Una donna per cui uccidere con il mio partner di scena preferito Joseph Gordon-Levitt. Amo Rodriguez e questo film è davvero favoloso!"