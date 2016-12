9 settembre 2014 Jennifer Lopez e Iggy Azalea, un scontro senza esclusione di colpi... bassi J.Lo ha postato su Instagram l'anteprima del video di "Booty" che la vede protagonista con la collega. Dal titolo del brano alle doti delle due cantanti, inutile dire che corpi e fondoschiena sono grandi protagonisti... Tweet google 0 Invia ad un amico

09:52 - Jennifer Lopez e Iggy Azalea. Cosa succede quando due popstar che, oltre al talento artistico, hanno evidenti doti fisiche si incontrano? Ne esce un video come quello di "Booty". J.Lo ha postato in questi giorni un teaser e già dai pochi secondi di anteprima è evidente l'alto tasso erotico, con sederi in primo piano, balletti conturbanti e scene fortemente allusive.

Questa di "Booty" è una nuova versione di un brano già presente nell'album "A.K.A." e originariamente cantato in duetto con Pitbull. Inutile dire che il duetto con l'Azalea è sicuramente più stimolante e meglio si presta a un video sexy. Il regista è Hype Williams.