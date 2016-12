Jennifer Lopez, concerto sexy nel "suo" Bronx

09:21 - Jennifer Lopez scatenatissima in un concerto speciale. La cantante si è recata nel suo quartiere, al Pelham Bay Park nel Bronx di New York, per offrire uno show completamente gratuito. JLo non ha deluso le aspettative sfoderando, davanti a 16 mila persone, una carica erotica notevole e anche il suo ormai famigerato lato B a bordo di una motocicletta sul palco.

In oltre due ore di concerto la popstar ha proposto in scaletta i suoi successi storici tratti anche dal primo disco "On The 6", dedicato alla sua infanzia e alla sua vita nel Bronx. Inoltre non poteva mancare il brano "Jenny from the Block", un inno orgoglioso alle sue origini.