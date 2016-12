Jennifer Lopez beata tra gli uomini

11:17 - Jennifer Lopez è single e, a quanto pare, felice dopo la fine della relazione durata due anni con il ballerino Casper Smart. In splendida forma la cantante si è esibita a "Good Morning America" circondata da un corpo di ballo con statuari ballerini. Sul divano mentre cantava JLo ha sfoderato tutta la sua sensualità. La popstar ha appena laciato l'album "A.K.A.", il decimo album della sua carriera e a 15 anni dal debutto con "On the 6".

"La musica è sempre stata il mio primo amore (First love). - ha dichiarato JLo - Da ragazza cresciuta nel Bronx ho sempre ascoltato davvero di tutto – racconta la cantante – nella mia carriera ho sempre fatto la musica che rispecchiava me e a che punto della mia vita ero. Faccio quello che mi sento, faccio cose che mi sembrano autentiche. Sono tante cose differenti e faccio tante cose differenti. Amo l'hip hop, il pop, la dance e l'r&b e in questo disco, il decimo della mia carriera, ho creato una collezione di canzoni che mi fanno sentire bene, mi fanno felice".