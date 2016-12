Jennifer Lopez aggressiva in salsa fetish

11:13 - Jennifer Lopez ha deciso di mettere tutta se stessa, nel vero senso della parola, nel nuovo disco "A.K.A." (uscirà il 17 giugno) e per iniziare ha posato supersexy per la copertina. Abito in latex rosso a stringere un décolleté esplosivo, così la popstar ha deciso di conquistare i suoi fan. L'ottavo album è anticipato dal singolo "First Love".

"Se ascoltate i miei album - racconta JLo - c’è sempre stato Amore. Ho sempre cantato dell’amore. In qualunque forma, ma sempre di amore, di favole si trattava, ho sempre sperato, pregato e desiderato quello". Insomma il prossimo album di studio, l’ottavo della carriera, la coglie però davanti ad un nuovo tipo di amore, più consapevole, sicuro.



“Dopo questa esperienza, e gli ultimi due anni, ho capito che l’amore è qualcosa di completamente differente da quello che pensavo. - conclude l'artista - Ci credo ancora, e forse ancora più di prima. Continuo a voler cantare d’amore in ogni canzone ma voglio farlo nel modo giusto perché credo ci sia un giusto modo di farlo".