Jennifer Aniston: "Non ho figli ma non mi sento una fallita"

Non deve essere un momento facile per Jennifer Aniston. Se la carriera procede a gonfie vele, la vita privata forse un po' ne risente. L'attrice 45enne si è sfogata ai microfoni di Today Show e ha puntato il dito sulla stampa rosa: "Mi chiedono sempre se sono sposata, se avrò dei figli, ma non mi sento una fallita solo perché non sono mamma". Intanto spunta un pancino sospetto alla prima del film "Life of crime" a Los Angeles.

D'altronde, come darle torto? La stampa usa le attribuisce una gravidanza ogni settimana e fissa di volta in volta la data del matrimonio. La storia con il collega Justin Theroux procede, ma Jennifer attacca: "Non ho un elenco di cose da fare che se non sono fatte allora sono una fallita, o non ho realizzato una parte del mio femminismo o del mio valore come donna solo perché non ho partorito un bambino. Ho partorito un sacco di cose, sento di essere stata madre di molte cose e non penso sia giusto mettere pressione addosso alle persone". E' stata chiara?