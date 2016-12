Jarabedepalo tra amore e amicizia: "Kekko dei Modà e Jovanotti talenti unici"

09:55 - La band spagnola Jarabedepalo è tornata con il nuovo disco di inediti "Somos", è stata ospite dei Modà l'11 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e tornerà il 19 luglio allo Stadio San Siro a Milano. Tra i brani una collaborazione con Kekko dei Modà e anche quella di Jovanotti, amico storico di Pau Dones. "Li ho voluti perché sono artisti che riescono ad esprimere emozioni, idee e sentimenti attraverso le canzoni", ha detto Pau a Tgcom24.

Perché hai intitolato l'album "Somos"?

Ho pensato fosse un titolo adatto per questo periodo storico. Inoltre, è una delle canzoni più rappresentative dell'album. Ha un messaggio forte ed ho voluto ribadirlo.



Come sono nate le canzoni "Lo que te voy a decir" e "Tú no sabes quién soy" e da cosa sono state ispirate?

Sono canzoni nate dall'amore. Forse per timidezza, per paura del rifiuto ma in amore non sempre si dice ciò che nel profondo si pensa, non c'era niente di meglio di una canzone per poter esprimere i sentimenti.



Cosa ti piace di Kekko dei Modà e di Jovanotti che ritroviamo anche in questo disco?

Sono artisti/musicisti che hanno delle capacità fuori dal comune nell'esprimere emozioni, idee e sentimenti attraverso le canzoni. Inoltre, sono grandi compositori che come me, quando salgono sul palco vogliono condividere queste canzoni con il pubblico. Adoro il loro talento e anche loro.



Com'è avvenuta la partecipazione all'Olimpico e a San Siro per il concerto dei Modà?

Kekko mi ha invitato a partecipare a questi concerti e per me oltre che un piacere è un onore poterci essere. Ci siamo divertiti molto a Roma. Inoltre, ho anche rivisto il maestro Francesco Renga, un mio caro amico.



Tornerete in Italia per un vostro tour?

Sì, torneremo presto in Italia. Faremo 6 date tra il 12 e il 20 agosto. Dopodiché andremo in Austria ed in Germania, a settembre ritorneremo in America fino a fine novembre. A dicembre, molto probabilmente, verremo di nuovo in Italia e toccheremo città come Milano, Roma e Napoli. Sarà un anno ricco di concerti.



In 18 anni di carriera gli Jarabedepalo hanno ricevuto numerosi riconoscimenti e premi internazionali: un Latin Grammy per il disco “Orquesta Reciclando”; collaborazioni con Ricky Martin, Alanis Morisette e molti altri artisti di fama internazionale; hanno suonato in tutto il mondo di fronte a milioni di spettatori e, in Italia, hanno collaborato in due occasioni con i Modà: nel 2012 nel singolo “Come un pittore” (il clip di questo brano ha oltre 16 milioni di visualizzazioni) e in “Dove è Sempre Sole”.