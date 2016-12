Jane Campion presiederà il Festival di Cannes

13:10 - Dopo Steven Spielberg arriva Jane Campion. La regista neozelandese, unica donna ad aver ottenuto la Palma d'oro per "Lezioni di piano", presiederà la giuria del 67esimo Festival di Cannes, in calendario dal 14 al 25 maggio. "E' un grande onore per me essere scelta quale presidente della giuria e per dire la verità, sono un po' impaziente", ha dichiarato.

La Campion rappresenta un caso unico nella storia del Festival di Cannes. E' l'unica ad avere ottenuto due Palme d'oro: la prima nel 1986 per il suo cortometraggio "Peel", quando era ancora sconosciuta, e la seconda nel 1993 per "Lezioni di piano". Questo film le ha valso anche l'Oscar per la miglior sceneggiatura, e l'attrice Holly Hunter ne ebbe il premio per la migliore interpretazione alla Croisette e l'Oscar come migliore attrice. "Cannes è un luogo mitico e sorprendente dove gli attori si rivelano, i film trovano i loro produttori e cominciando carriere. Io lo so: a me è successo", ha detto la Campion. Cresciuta in una famiglia di artisti, Jane ha studiato antropologia e pittura prima di rivolgersi al cinema. L'anno scorso, la cineasta era tornata a Cannes per presiedere la giuria dei cortometraggi e della Cinefondazione. Ma è alla televisione che Jane Campion ha ottenuto un vero successo di pubblico e critica con la serie "Top of the lake", cooperazione americana-australiana-britannica, girata in Nuova Zelanda.