James Franco spogliato da una drag queen per... beneficenza

14:13 - Che non abbia problemi a spogliarsi, le foto su Instagram lo testimoniano. Stavolta James Franco è stato denudato da una drag queen in un locale gay per beneficenza. L'attore è impegnato a Broadway con lo show "Of Mice and Men". Come da tradizione a Broadway, si è tenuta all'Hammerstein Ballroom una raccolta fondi per la lotta contro l'Aids. James era ospite e si è prestato al sexy "fuori programma" mostrando il lato B per una giusta causa.