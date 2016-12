James Franco: "E' vero, ho fatto delle avances a una minorenne"

12:23 - No, non era una trovata pubblicitaria per promuovere il nuovo film "Palo Alto". James Franco ha tentato davvero di abbordare una minorenne su Instagram. Ad ammetterlo è stato lo stesso attore 36enne, che si è però giustificato: "Le mie ammiratrici hanno dai 17 ai 30 anni, non chiedo loro la carta d'identità". Il divo è uno dei più attivi sul social network, tanto che nelle ultime ore ha postato un selfie piccante in mutande che poi ha subito rimosso.

All'inizio si era pensato a una mossa pubblicitaria per far parlare della nuova pellicola in cui l'attore, guarda caso, veste i panni di un allenatore che seduce una 14enne (Emma Roberts). La ragazza, Lucy Clode, aveva pubblicato la conversazione in cui James le chiedeva un incontro in albergo, anche dopo aver scoperto che avrebbe compiuto di li a poco 18 anni. E che quindi era ancora minorenne.



Il divo ora si difende, ma soprattutto ammette che la proposta c'è stata: "Stavo solo cercando di incontrare qualcuno, solo che i miei panni sporchi si lavano a livello internazionale... Le ho detto 'non so quanti anni hai' e poi le ho chiesto se avesse un fidanzato e mi ha risposto 'non quando sei in giro tu'... era quindi chiaro che era interessata a me, la vittima non è solo lei.. anche io sono stato una vittima".



Assicura invece di non aver mai fatto sesso con Lindsay Lohan, anche dopo essere finito nella sua sex list: "Ci siamo solo baciati, lei era ossessionata da me, me la ritrovavo ovunque. Una volta in piena notte è venuta a cercarmi in albergo e ha anche fatto irruzione nella mia stanza alle tre di notte". E mentre conquista la vetta tra le star con i selfie più piccanti, è protagonista di un altro scivolone sempre su Instagram. Prima posta uno scatto a torso nudo e con le mani nelle mutande, poi lo cancella. Troppo tardi: perché la foto nel frattempo ha fatto il giro del Web.