James Franco a letto con un uomo

10:28 - E' una buona notte davvero piccante quella che James Franco augura ai suoi fan. Su Instagram, infatti, l'attore posta una foto, sotto le lenzuola, in compagnia del collega Keegan Allen. E' solo uno scatto divertente e provocatorio tra amici, oppure è il modo del bel divo di Hollywoood per annunciare al mondo la sua omosessualità dopo i rumors? Una cosa è certa, sono amici di letto.

James usa Instagram in modo quasi istituzionale, ha recentemente insultato un giornalista del "Times" che aveva osato criticare il suo nuovo spettacolo teatrale "Of Mice and Men" e poi ha ringraziato i fan per gli auguri di compleanno: il 19 aprile ha compiuto 36 anni.



Adesso è tornato sul social network con una foto ambigua: in compagnia del collega 24enne Allen, famoso per aver recitato nella serie televisiva "Pretty Little Liars". Uno scatto notturno molto intimo e forse rivelatore. Tanto che la mattina dopo Franco ha pubblicato una immagine che lo ritrae in mutande. Ai fan l'ardua sentenza.