Jalisse, dopo il famoso Sanremo ci riprovano con un singolo

12:27 - Dopo la vittoria al Festival di Sanremo nel 1997 con la canzone "Fiumi di parole", i Jalisse sono spariti. Tanto che in molti in questi anni si sono chiesti che fine avessero fatto. Adesso il duo ritorna, come annuncia sulla pagina Facebook ufficiale, con un nuovo singolo, "L'Alchimista, per sempre tuo Cavaliere", e promette sorprese. Di sicuro le novità riguardano il look: Alessandra Drusian da moretta con frangetta è diventata bionda, Fabio Ricci ha sfoltito il pizzetto e si mostra brizzolato...

"Con la speranza che vi piaccia questa eccezionale storia - scrivono sul social network - vi aspettiamo a Fornovo di Taro il 20 settembre, per una giornata di emozioni fantastiche". Insomma, Alessandra è pronta a prendersi la sua rivincita dopo che a "The Voice of Italy" non solo non è stata riconosciuta ma è stata anche scartata dai coach.