Jack Jaselli scatenato nel progetto di The GrOOming

08:33 - Dopo i singoli "Man With 1000 Faces" e "The Candle" The GrOOming presentano il video "Totally Integrated" diretto da Gianluca Leuzzi che vede la partecipazione di Jack Jaselli. The GrOOming è un collettivo artistico che vede alla voce alcuni volti e voci del panorama musicale italiano come Paolo Martella, Ketty Passa, Chiara Canzian e molti altri.

The GrOOming è nello specifico una band milanese di musica elettronica dai “1000 volti”, come suggerisce il titolo di una loro canzone riferendosi ai molti volti noti presenti nel progetto. Nata nel 2007 dall’intuizione di Paolo Girelli – bassguitar – e di Giacomo Vanelli – Giackxx, programming e synth – si ispira al Bristol sound, al trip hop firmato Massive Attack, Tricky e ai Portishead. Un percorso creativo che si snoda tra musica, sperimentazione e originalità e che nel corso del tempo si è costantemente arricchito, grazie anche al supporto di Daniele Falletta alle chitarre e di Emanuele Alosi alla batteria. Un set multiforme accompagnato da proiezioni e video performance d’eccezione, dove suoni e colori si fondono.