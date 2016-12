J-Ax e Fedez imprenditori della musica: "Vogliamo creare lavoro e pagare le tasse"

09:55 - J-Ax e Fedez hanno fondato l'etichetta indipendente Newtopia: "Vogliamo creare lavoro, vogliamo pagare le tasse. - spiegano - Investiremo le nostre energie qui, non all'estero. Non aspetteremo che ci dicano quando essere ottimisti. Il momento di cambiare le cose è adesso. La differenza tra noi e le altre etichette? Cuore e soldi, ci metteremo i nostri". In cantiere i progetti su Denny Lahome, Bushwaka, Caneda e Weedo.

Con J-Ax e Fedez alla guida dell'etichetta, sin dalla sua fondazione a dicembre 2013, ci sono anche Mattia Zibelli, Label Manager e Tatiana Berrinzaghi, assistant Manager. In questo primo periodo di attività Newtopia ha già prodotto 3 album: "Curriculum" di Denny Lahome (ex protagonista di "Amici 13"), "La dolce vita" di Neda e "Happy Ep" di Luca Aleotti in arte Weedo, fratello di J-Ax ed ex componente de I Gemelli DiVersi. Quest'ultimo ha appena lanciato il secondo singolo "Pezzi di merda". A settembre invece uscirà il nuovo album di Fedez e prossimamente l'ultima fatica discografica di Ax.