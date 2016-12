Isabella Ferrari: "Se non avessi fatto l'attrice sarei più depressa"

09:47 - Lanciata da "Sapore di mare" a 17 anni, Isabella Ferrari con la sua bellezza prepotente è diventata una delle attrici più desiderate d'Italia. Oggi a 50 anni si sente ancora irrequieta anche se - come ammette al settimanale Grazia - il cinema ha avuto un ruolo fondamentale nelle sue scelte: "Penso sempre che la recitazione mi abbia salvato la vita".

"Sono uscita di casa con la scusa del canto (ha inciso un disco a 15 anni, ndr), - spiega Isabella - poi ho fatto un provino per 'Sapore di mare' di Carlo Vanzina. A 17 anni avevo già girato un film che la gente rivedeva decine di volte. E' stato violento, nel senso che la vita ha deciso per me. Ho avuto la fortuna di avere dei genitori che con la loro disattenzione mi hanno permesso di rischiare. E ho avuto la fortuna di non perdermi".



A 50 anni è anche tempo di bilanci: "Quando ero più piccola pensavo che a cinquant'anni avrei dovuto fare i conti con me stessa. Invece oggi non ne sento il bisogno, penso ci sia ancora tutto da fare. Mi sento uguale a cinque anni fa, e forse tra cinque anni mi sentirò ancora così irrequieta".