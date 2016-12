Irene Grandi un silenzio lungo quattro anni: "Lavoro al nuovo cd con relax"

14:02 - Irene Grandi non incide un disco di inediti da quattro anni ("Alle porte del sogno") in compenso collabora con Stefano Bollani, un gruppo jazz e con Alfredo Vestrini e Alessandro Ratoci, coi quali presenta alle Scimmie di Milanoil 6 febbraio il loro cd "Conversatorio". "Sono da poco in studio di incisione, il disco nascerà ma con calma", anticipa Irene a Tgcom24. Giudice in un talent? "Me l'hanno proposto ma non è ancora il momento per me".

Quattro anni di "assenza" sono tanti...

Mi piace prendermi cura delle cose che ho iniziato e che segnano il mio percorso artistico, che identifico sempre come un mosaico musicale. Ho inciso un disco con Stefano Bollani nel 2012, girato l'Italia con un gruppo Jazz assieme a Rita Marcotulli, Dario Deidda, Alfredo Golino e Stefano Cantini...



Hai già un disco in cantiere?

Siamo entrati in studio per capire che cosa fare realmente. In verità mi piacerebbe concentrare anche le esperienze che ho fatto in questi anni. Sicuramente contribuiranno alla stesura Stefano Bollani, Cristina Donà e Saverio Lanza, Alfredo Vestrini che ha già collaborato e tanto in 'Alle porte del sogno'. Con Alfredo il 6 febbraio terrò anche un incontro speciale alle Scimmie di Milano.



Cosa puoi anticiparti di questo concerto?

Alfredo Vestrini e Alessandro Ratoci presenta l'album "Conversatorio" che a me è piaciuto molto. Alfredo ha messo in musica le rime della sua poesia che è molto musicale. In questa serata io interverrò con lui che leggerà alcuni versi di un paio di composizioni mentre io canterò altri versi. Sarò un po' il loro portafortuna.



Ma anche Le Scimmie di Milano ti ha portato fortuna. Negli anni 80 e 90 hai suonato lì, cosa ricordi di quei tempi?

Tanti amici e anche lì collaborazioni. E' un luogo particolare, intimo che si addice a serate in cui vuoi fare solo musica. Ci sono passati un sacco di amici lì tra questi Morgan...



Ti piacerebbe fare il giudice in un talent show?

Sono ancora nel pieno del mio percorso artistico, mi spaventa un po' l'idea di dover giudicare, mi hanno contattata ma ho detto gentilmente no perché non sono ancora 'nel momento' giusto. Poi mai dire mai nella vita...



INFORMAZIONI: Alfredo Vestrini e Alessandro Ratoci special Guest Irene Grandi dalle 22.30 Prima consumazione obbligatoria 20 euro @ Le Scimmie Via A. Sforza, 49 Milano www.scimmie.it