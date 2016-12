Indila: "Con me cantano 67 milioni di persone ma non so perché"

08:56 - Indila è il nuovo fenomeno musicale francese. Il video del singolo, "Dernière Danse" è un successo con 67 milioni di visualizzazioni ("non so il perché"). La cantante presenta a Tgcom24 l'album "Mini World", già uscito in Italia lo scorso 13 maggio. Parola d'ordine di tutte le canzoni? "La sincerità assoluta". E potrebbe nascere una collaborazione con Stromae: "Sarebbe davvero un piacere".

Da dove viene il nome Indila?

E' il mio secondo nome, ricorda l'amore incommensurabile che ho per la cultura indiana.



Com'è nato il brano "Dernière Danse"?

Dai miei ricordi, il mio vissuto, ciò di cui sono stata testimone, ciò che ho imparato della vita o ciò che ne capisco.



Qual è l'origine di questo successo?

Non so veramente ciò che spiega il successo di 'Dernière Danse', penso che competa al pubblico di rispondere. E' difficile per un artista sapere concretamente ciò che piace veramente. La musica non è una scienza esatta.



C'è un filo conduttore che unisce le canzoni dell'album "Mini World"?

Sì, innanzi tutto la voce e poi, tutte le canzoni dell'album sono fatte con lo stesso impegno: la voglia di condividere cose sincere.



Da dove nasce la tua passione per la musica?

Penso di essere nata con lei visto che non mi ricordo un giorno preciso. Tutto ciò che so è che da quando ero piccolissima, cantare è per me fondamentale, era una certezza.



Che ne pensi del successo di Stromae?

Merita veramente il suo successo. Ascoltarlo è un incanto. E' un vento di freschezza musicale.



Pensi di collaborare con lui?

Per tutte le collaborazioni, ho una sola regola: la musica decide. Le collaborazioni sono magiche quando non sono anticipate e quando la musica viene a cercarci. Sono sicura che avrei tanto piacere di condividere la musica con Stromae o con qualsiasi altro artista finché la canzone porta un'emozione e finché riesce la sfida di farci viaggiare.