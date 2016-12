06:59 - L'attrice indiana Suchitra Sen, conosciuta come la Greta Garbo del cinema bengalese, è morta per un attacco cardiaco a Kolkata (la vecchia Calcutta) all'età di 82 anni. Lo scrive l'agenzia di stampa Pti. Dopo aver esordito nel 1952, fu protagonista in oltre 60 film. Visse nella seconda parte della sua vita fuori dagli obiettivi indiscreti delle telecamere.