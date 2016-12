Il rock dei Modà a RadioItaliaLive

09:31 - I Modà sono protagonisti della quindicesima puntata di RadioItaliaLive in onda il 7 febbraio alle 22 su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su video radioitalia.it. Replica domenica 2 marzo alle 21 su Radio Italia Tv. La band sarà presto impegnata in un grande tour che, per la prima volta, li porterà prima in giro per il mondo e poi negli stadi italiani.

A RadioItaliaLive, condotto da Paola Gallo, la band propone i suoi grandi successi e il nuovo singolo "La sua bellezza". Ecco la scaletta: “Gioia”, “Sono Già Solo”, “Tappeto Di Fragole”, “Urlo E Non Mi Senti”, “La Sua Bellezza”, “Non E’ Mai Abbastanza”, “Arriverà”, “Se Si Potesse Non Morire” e infine “La Notte”.