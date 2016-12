7 settembre 2014 Il grande Lebowski... citato in giudizio nello Stato del Texas La Corte Suprema cita una frase tratta dal film cult per risolvere una causa sulla libertà di parola e opinione Tweet google 0 Invia ad un amico

12:40 - "Il grande Lebowski" citato in giudizio. Una frase del celebre film del 1998 diretto dai fratelli Coen è infatti stata citata dal giudice della Corte Suprema in Texas Debra Lehrmann in una causa sulla libertà di parola e di opinione.

"For your information, the Supreme Court has roundly rejected prior restraint!" diceva Walter Sobchak nel film: "Per vostra informazione, la Corte Suprema ha sonoramente bocciato la restrizione preventiva" e aggiungeva: "This affects all of us, man! Our basic freedoms!", questo colpisce tutti noi e le nostre libertà. E allo stesso modo il giudice Lehrmann ha concluso il suo intervento nella causa tra Andrew Barnes e Robert Kinney.



Qualche mese fa Barnes aveva scritto su due siti web che Kinney era stato coinvolto in un giro di tangenti, proprio mentre lavorava alle sue dipendenze. Quest'ultimo aveva immediatamente chiesto in giudizio una ingiunzione restrittiva permanente per Barnes. Il caso, esaminato dal giudice Lehrmann della Corte di Giustizia Suprema del Texas, si è concluso però in maniera inaspettata e con un verdetto, se non altro molto originale.



"Il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti diffida dall restrizioni preventive," ha scritto la Lehrmann per giustificare la sua decisione, evidenziando una pietra miliare che è "stata ribadita più volte dalla Corte Suprema, dalla Corte, dallo Corti d'Appello del Texas, dai trattati legali e anche dalla cultura popolare".



Ed è proprio nella cultura popolare che il giudice ha trovato "consiglio" per la sua decisione finale non accettando la richiesta di Kinney di ingiunzione restrittiva permanente, perché lesiva della libertà di parola e di opinione: "The Supreme Court has roundly rejected prior restraint!", scive la Lehrmann. Barnes ringrazia Lebowski.