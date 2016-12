19 luglio 2014 Il Giffoni Music Concept si accende con i Negramaro Dal 19 luglio al via la sezione del Giffoni Experience dedicata alla musica Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:38 - La musica torna ad essere protagonista della 44esima edizione del Giffoni Experience con Giffoni Music Concept, un "evento nell'evento" dedicato ai concerti. A partire dal 19 luglio si alterneranno nella cittadina campana i grandi artisti del panorama musicale. Ad inaugurare la kermesse stasera i Negramaro, mentre nei prossimi giorni si esibiranno sul palco artisti del calibro di Giorgia, Rocco Hunt ed Emis Killa.

Reduci dal successo del concerto che ha infiammato la capitale a Piazza del popolo, i Negramaro inaugurerà formalmente il festival con la primissima tappa al sud del loro nuovo tour"Un amore così grande 2014". Attesi nei prossimi giorni la vincitrice di "Amici" Deborah Iurato (21 luglio), Giorgia (22 luglio), il talento salernitano Rocco Hunt (24 luglio) e il rapper Emis Killa (26 luglio). La rassegna musicale si chiuderà il 27 luglio con una grande festa gratuita in cui si esibiranno gli Zero Assoluto, che presenteranno una particolare performance preparata proprio per il festival.

COMMOZIONE, ABUSI E SPERANZA: CON 'HOPE' PARTE IL CONCORSO UFFICIALE

Una storia vera di abusi, affetto paterno e speranza, dura e commovente insieme, segna la partenza del concorso ufficiale del Giffoni Experience con "Hope". Il lungometraggio, diretto dal coreano Joon-Ik Lee, in concorso nella sezione Generator +18, narra le vicende di Hope, una bambina di 8 anni che subisce degli abusi da uno sconosciuto ubriaco mentre si reca a scuola. A seguito della violenza fisica e emotiva la bimba rifiuta la presenza del padre che, non potendo più stare vicino alla figlia, si nasconde dietro il costume del personaggio dei cartoni animati da lei preferito, diventando così il suo angelo custode.