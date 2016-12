14 gennaio 2014 Il figlio di Allen: "Mio padre è un pedofilo" Ronan Farrow ha scritto un tweet durissimo contro il padre mentre veniva premiato ai Golden Globe Tweet google 0 Invia ad un amico

12:17 - "Mi sono perso il tributo a Woody Allen: la parte in cui una donna ha pubblicamente confermato di essere stata molestata da lui quando aveva sette anni è finita prima o dopo Io e Annie?”. Ronan Farrow, unico figlio naturale di Allen e Mia Farrow (che però ha recentemente insinuato che il padre biologico possa essere il suo ex marito Frank Sinatra) ha rovinato la festa al papà. Proprio mentre il regista riceveva il premio alla carriera agli ultimi Golden Globe, Ronan twittava brutalmente contro il padre. Il suo riferimento è al caso della sua sorellastra Dylan, che nel 1992 accusò Woody Allen di abusi sessuali. L’episodio, negato sempre dal regista, è finito al centro della durissima battaglia legale che lo vide contrapposto a Mia Farrow quando i due si separarono dopo la scoperta che il 56enne Allen aveva una relazione con un’altra figlia adottiva, la 19enne Soon Yi Previn.