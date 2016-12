Iggy Azalea cade dal palco

14:47 - E' caduta dal palco ed è finita direttamente sul pubblico. Brutto incidente per la bella Iggy Azalea che durante un concerto benefico mentre intonava la sua "Fancy" (con il video è in gara agli Mtv Video Awards 2014) era convinta di avere più spazio a disposizione ed è finita nel vuoto. Per fortuna non si è fatta male e su Instagram ha ironizzato con i fan: "Scusate, ma sarebbe un crimine se non condividessi questo con tutti voi".