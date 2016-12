I Moderni: "Balliamo tutti insieme In/cassa"

09:11 - Si intitola "In/cassa" il nuovo album de I Moderni, anticipato dal singolo "Un giorno qualunque", che stavolta spingono su sonorità pop-dance e rap. Il gruppo nato da "X Factor 5" dopo aver conquistato il disco d'oro per le vendite digitali di "Non ci penso mai" tornano con 10 nuovi brani più una bonus track per iTunes, cimentandosi anche nel ruolo di autori di testi e musiche.

"In/cassa come dentro alla cassa, quella dello stereo, quella della batteria, quella toracica, dove batte il cuore, dove risuona la voce. - spiegano Celeste, Fabio, Placido e Marco - Ma anche incassa, incassare: un colpo, un fallimento, una fatica, una delusione. La cassa è anche la grande scatola in cui abbiamo incassato tutto il nostro lavoro, la nostra crescita, il nostro creare, tratteggiando il profilo della nostra musica, nella quale ci mettiamo in gioco, mischiando e contaminando elementi: la cassa della migliore eurodance da club, le melodie pop, le armonie vintage, il rap, i synth, i loop, il computer”.