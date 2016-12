Hugh Jackman si rasa a zero

11:52 - "Blackbeard is born". Ecco dunque Barbanera, Hugh Jackman cambia look e annuncia il suo nuovo personaggio al cinema. Capelli rasati a zero e barba lunga e incolta, l'attore svela su Instagram i primi segreti del set. E' pronto infatti a vestire i panni del cattivo in "Pan", la versione cinematografica di Peter Pan diretta da Joe Wright che arriverà nelle sale a giugno 2015.

Non tutti i fan mostrano però di gradire la trasformazione del loro eroe: c'è chi posta un bel "nooo" e chi domanda "Cosa diavolo è successo ai tuoi capelli?!". Ma possono stare tranquilli, è solo una esigenza di copione, tra qualche mese Hugh tornerà a sfoggiare la sua folta chioma.