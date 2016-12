Hollywood piange Lauren Bacall

05:59 - All'età di 89 anni è morta Lauren Bacall, considerata una delle più grandi attrici della storia del cinema hollywoodiano. Sposata con Humprey Bogart dal 1945 al 1957, fino alla morte dell'attore, la Bacall (il cui vero nome era Betty Jane Perske) di recente era apparsa in un episodio della serie "Family Guy". Tra le pellicole da lei interpretate, Il grande sonno, Come sposare un milionario, Assassinio sull'Orient-Express, Misery non deve morire.