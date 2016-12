6 marzo 2014 Hollywood, l'evoluzione di divi e personaggi raccontata in strisce a fumetti L'artista Jeff Victor ha eseguito una serie di disegni nei quali immortala i cambiamenti e i personaggi cult di molti attori celebri Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:07 - Da Charlize Theron a Jim Carrey, sono tanti gli attori di Hollywood finiti sotto la matita di Jeff Victor. Sul suo blog l'artista ha ripercorso le carriere dei divi, immortalandoli nelle vesti dei loro personaggi più famosi. Si può vedere quindi l'evoluzione di Natalie Portman dal debutto in "Lèon" nel 1994 fino al recente ruolo in "Thor", oppure il camaleontico Johnny Depp da "Nightmare" al look vampiresco di "Dark Shadows".

La galleria include anche la "faccia di gomma" Jim Carrey che negli anni ha avuto modo di affrontare personaggi molto diversi. In pochi schizzi si vede la sua trasformazione dall'amante degli animali in "Ace Ventura" al folle eroe "The Mask", fino al ruolo da super-cattivo di "Grinch" e a quello di romantico in "Se mi lasci ti cancello" .



Non solo attori nella collezione dell'artista, che ha ripercorso attraverso i film anche la carriera di Stanley Kubrick: dal noir "Rapina a mano armata" (1956), ai drughi violenti di "Arancia Meccanica" (1971), fino alle sette onirico-erotiche del suo ultimo capolavoro "Eyes Wide Shut" (1999).