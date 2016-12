24 giugno 2014 Hollywood, i kolossal senza gli effetti speciali? Sarebbero così... Paesaggi mozzafiato, avventure pericolosissime, scene che raccolgono folle oceaniche. Tutto in realtà ricreato al computer: le scene "vere" sono ben diverse. Ecco alcuni casi celebri Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:14 - Cosa sarebbero le scene dei film hollywoodiani senza computer grafica ed effetti speciali. O meglio, come sono nella realtà del set prima di passare in fase di postproduzione? Il sito "Ebaum's World" ha raccolto il "dietro le quinte" di alcuni film celebri, come "Il grande Gatsby" o "Batman: il cavaliere oscuro". E i risultati sono davvero sorprendenti...

La trasformazione riguarda tutto e tutti. Serie tv come film campioni di incassi costati milioni di dollari. Paesaggi e contesti storici come deformazioni fisiche degli attori. E così un dialogo tra due attori in "Grey's Anatomy", sulla terrazza con lo skyline di Seattle sullo sfondo, si scopre essere stato girato in realtà in studio davanti a un telone verde.



La faccia di Aaron Eckhart, deturpata dall'acido in "Batman: il cavaliere oscuro" era in realtà solo segnata con punti necessari alla successiva lavorazione in computer graphic, mentre la mongolfiera in balia delle rapide ne "Il grande e potente Oz" era in realtà adagiata su un morbido materasso blu.



Ma se l'intervento nel caso di scene pericolose o fantascientifiche è comprensibile, ci si stupisce nello scoprire che anche le immagini all'apparenza più banali sono in realtà pura "fiction". In "The Wolf Of Wall Street", per esempio, una camminata sul molo di un porto è in realtà stata realizzata al chiuso, è l'unica cosa vera di tutta la scena, è la strada di ciottoli, il resto tutto ricreato. Ma a volte lasciarsi ingannare può essere molto piacevole.