Hilary Duff tra bikini e massaggi hot

09:01 - Il sogno di Hilary Duff? Stendersi al sole e farsi massaggiare da un ragazzo tutto muscoli e tintarella. Dopo anni di silenzio l'ex stellina Disney torna con l'ironico singolo "Chasing the Sun", in cui fa prendere vita alle fantasie vacanziere di una povera segretaria. Nel video la cantante appare più in forma che mai, mentre corre in bikini in riva al mare divertendosi a giocare tra le onde... in buona compagnia.