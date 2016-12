Harry Potter, morto il "lupo mannaro"

12:48 - Stroncato dal caldo, è morto Dave Legeno, il lupo mannaro Fenrir Greyback della saga di Harry Potter. L'attore britannico è stato trovato morto nella Death Valley in California dove le temperature superano regolarmente i 49 gradi in estate. Pare che il licantropo sia morto per cause naturali, ma la polizia sta ancora indagando.

"Il cadavere è stato identificato come quello di Dave Legeno, cittadino britannico di 50 anni", ha comunicato la polizia della contea di Inyo, che parla di morte "per cause naturali". Infatti Legeno potrebbe essere morto a causa del caldo che in questi giorni si registra nel desertico parco naturale dell'ovest degli Stati Uniti, considerato il luogo più caldo del Paese.