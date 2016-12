Gloria Gaynor dà forfait a Rimini

14:51 - "Rimini Fans, was all set to perform when we were shut down due 2 promoter not able to pay prod. crew at venue. Will be back!#WeWillSurvive - Fan di Rimini, era tutto pronto per la il concerto ma abbiamo dovuto annullarlo perché gli organizzatori non erano in grado di pagarci. Toneremo". Così, Gloria Gaynor, spiega le ragione del suo forfait ieri sera a Rimini, dov'era attesa da oltre 5mila persone paganti.

Una delusione non da poco per i fan che si erano ritrovati nel Piazzale Fellini di Rimini per ascoltare la cantante regina della disco-music. Prima della sua prevista esibizione, sul palco sono saliti i The Trammps che con i loro successi, compresa la famosa "Disco Inferno" hanno fatto dimenticare al pubblico il ritardo della vera protagonista della serata. Alla fine della loro esibizione, però, è stato chiaro che la Gaynor non avrebbe cantato.



La folla, inferocita, ha iniziato ad inveire contro l'organizzazione e lo staff al punto da rendere necessario l'intervento delle forze dell'ordine. La cantante si è limitata ad un cinguettio di scuse dalla vena polemica mentre i carabinieri stanno valutando i risvolti penali della vicenda.