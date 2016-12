Gli Stadio, la storia a RadioItaliaLive

09:01 - Gli Stadio sono i protagonisti della decima puntata di RadioItaliaLive in onda venerdì 3 gennaio dalle ore 22 su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming video su radioitalia.it con replica domenica 12 gennaio alle 21 su Radio Italia Tv. La storica band guidata da Gaetano Curreri ripercorre, in parole e musica, una lunga carriera di successi. Conduce Paola Gallo.

In scaletta brani vecchi e nuovi: “Immagini del nostro amore”, “Sorprendimi”, “La promessa”, “La mia canzone per te”, “Diamanti e caramelle”, “Tutto con te”, “Equilibrio instabile”, “Innamorarsi ancora”, “Acqua e sapone”, “Grande figlio di puttana” e “Chiedi chi erano i Beatles”.