Gli Amanti, tra rock e musica popolare americana: la filosofia di un "Cane"

08:58 - In attesa del loro album di debutto, "Strade e Santi", in uscita il 10 giugno, Gli Amanti pubblicano il primo singolo, "Cane". Un brano dove si racconta della bellezza e dell'incoscienza dell'essere semplicemente se stessi e del vivere in pieno il presente, esattamente come un animale. Tgcom24 presenta in anteprima esclusiva il video che accompagna la canzone.

Il video è stato girato a Tokyo da Lorenzo Barassi. Protagonisti sono, non solo la città nipponica, ma un personaggio che si ispira a Brother Sharp, un homeless cinese che suo malgrado è diventato una icona di stile ispirando anche collezioni di Vivienne Westwood.



Gli Amanti nascono nel 2011 a Milano dall'incontro di due musicisti pugliesi Domi Tinelli e Piero D’Aprile. Presto si unisce a loro il terzo componente, il sardo Fabio Sanna con cui registrano il loro primo EP omonimo nel 2012, recensito dalle più importanti riviste di settore e accolto positivamente dalla critica. Nel 2013 accolgono un nuovo elemento, il batterista calabrese Peppe Nisticò con cui completano la formazione e iniziano a comporre e registrare il nuovo album. Anche se le canzoni hanno testi in italiano, sul fronte musicale vengono mescolati rock, pop e una certa musica popolare di estrazione americana.



La band suonerà in alcune date selezionate quest'estate, la prima delle quali sarà al MIAMI Festival al Circolo Magnolia domenica 8 giugno.