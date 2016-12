Giusy Ferreri rompe L'attesa: "Io, giudice a X Factor? Sì ma voglio autonomia artistica"

09:04 - In due anni ha messo mano al portafoglio, è andata a Los Angeles e a Londra per lavorare con Linda Perry e Yoad Nevo per poi pubblicare "L'attesa". Un lavoro di ricerca personale, di crescita interiore fino alla partecipazione a Sanremo con "Ti Porto A Cena Con Me". Tra i brani si parla anche di amore, di droga, di crisi e sui progetti futuri: "Io giudice a X Factor? Sì ma devo avere delle garanzie di autonomia artistica".

Nel booklet sei fotografata a testa in giù, nel brano "Victoria" c'è una acrobata a testa in giù. Come mai ricorre questa immagine?

E' il cambio di prospettiva. L'idea di mettermi al contrario per vedere le cose che mi circondano ribaltate. E' un po' la citazione dell'Orlando Furioso, dove un personaggio viene ribaltato e non vuole essere slegato: 'lasciatemi tranquillo', dice.



E tu cosa hai visto con la visione ribaltata?

E' stata una fase importante, di meditazione della mia vita. Ho avuto tempo per mettere al centro il mio obbiettivo e dunque mi sono autofinanziata i viaggi in America e a Londra per affidarmi alle melodie di bravissimi produttori. Volevo che la mia voce risultasse 'nuova' e con sfumature diverse. Ho riallacciato i rapporti anche con Michele Canova, che con Tiziano Ferro, aveva prodotto i miei album precedenti. E sono tornata a collaborare, su spinta anche della mia casa discografica, con Roberto Casalino.



Casalino ha firmato i due brani di Sanremo. Quale volevi che passasse?

Proprio 'Ti porto a cena con me'. Mi è piaciuta subito e ho voluto in qualche modo contribuire un po' anche io al testo, dicendo la mia. L'amore possiede il bene piaceva anche alla mia casa discografica anche se alla fine ho avuto grossi dubbi…



Cosa non ti convinceva?

Bè il concetto del "possesso" e poi i due ex che si lasciano in buoni rapporti, insomma non è che sia molto d'accordo (ride, ndr).



"Se fosse contagiosa la felicità, adesso è fuori moda". La frase di "Ti porto a cena con me" è stata al centro di dibattiti sui social, ce la spieghi?

Negli ultimi anni e soprattutto le ultime generazioni sono vittime di un malcontento generale che porta con sé tanta negatività. Il lavoro non si trova ed esistono situazioni critiche. Il tutto è aggravato dal materialismo che porta a sottovalutare i valori più importanti. Dunque "la felicità è fuori moda".



E' per questo che bisogna fare i conti con le fragilità come canti in "Lacrime"?

C'è un'ondata di malcontento nella condivisione di crisi e dispiacere. Tutto questo porta all'esterno la nostra anima fragile…



Riesci a gestire le tue fragilità?

Oggi più di ieri. Ho fatto un percorso personale che mi ha portato a essere meno dura e ribelle rispetto a qualche anno fa. Ci sto provando anche ad aprirmi all'altro. Io sono una persona che ama molto la solitudine, leggere libri da sola e riflettere su come sono fatta.



E' il segreto del rapporto con Andrea che ormai dura da anni?

Sì credo che il segreto sia quello di ritagliarsi degli spazi propri.



Oggi sei pronta per fare il giudice a X Factor?

Me l'hanno proposto in passato ma non ero pronta. Dovevo render conto ai live e alla promozione. Oggi ho le spalle più solide e sono entrata nell'ottica di fare la produttrice e aiutare i giovani ad emergere. Dunque sono anche pronta a fare il giudice, devo però avere delle garanzie artistiche.



Condividi le scelte fatte per Chiara Galiazzo e Michele Bravi?

Chiara non l'avrei mandata a Sanremo né le avrei fatto fare gli spot. Su Michele, invece, penso sia in una botta di ferro (scoppia a ridere, si riferisce anche a Tiziano Ferro che ha co-firmato il singolo 'La vita e la felicità', ndr). Io su Michele avrei proprio lasciato che si prendesse il giusto spazio per scegliere i brani del nuovo disco. E infatti sta facendo così.



