7 agosto 2014 Giuliano Sangiorgi, il passato 'capellone' del leader dei Negramaro Il cantautore 17enne agli inizi della sua carriera sfoggiava una chioma fluente al Festival Canoro di Porto Cesareo nel 1996 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:07 - Prima dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi si faceva notare come solista nei festival con la sua voce possente ed ad una chioma fluente. Come dimostra il video del 1996 diretto dal regista Giovanni Parente che conferma a Tgcom24 che quel ragazzo immortalato sul palco del Festival Canoro di Porto Cesareo (Lecce) è proprio uno dei cantautori più amati della musica. Con la chitarra al collo, il 17enne Sangiorgi cantava "Cuori in tempesta" di Nek.

Una vera chicca per i fan di Sangiorgi, che un decennio prima di esplodere con i Negramaro cantava nei festival supportato dai primi e affezionatissimi ammiratori. Nel 1996 sotto il palco c'erano i suoi amici di Porto Cesareo, mentre ad immortalarlo agli esordi il fotografo e regista Giovanni Parente.