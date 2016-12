Giuliana De Sio, attrice quasi "per caso"

13:58 - L’affascinante e decisa Giuliana De Sio racconta a Gabriele Lazzaro de ilgiornaleOFF gli inizi della sua carriera di attrice, iniziata quasi per caso grazie agli incoraggiamenti di Alessandro Haber. Dopo il successo folgorante del suo primo ruolo, nello sceneggiato "Una donna", sulla vita di Sibilla Aleramo, ricorda l’incontro fondamentale con Elio Petri e con Marcello Mastroianni, in occasione della sua interpretazione in "Le mani sporche". Dopo qualche parola affettuosa su Francesco Nuti, Giuliana parla dei suoi lavori più recenti, in particolare la sua interpretazione di Marina Berlusconi per Crozza

